POL-HRO: 18-jähriger Fahrer nach Unfall leicht verletzt

Güstrow (ots) - In der vergangenen Nacht wurden die Feuerwehren Dobbin-Linstow, Malchow, Hohen Wangelin und Krakow am See zur Brandbekämpfung alarmiert. Gegen 01:00 Uhr kam es im Van der Valk Resort Linstow zum Feuer in einem der dortigen Bungalows. Da die Ursache des Brandes derzeit unbekannt ist hat die Kriminalpolizei den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen aufgenommen. Personen wurden nicht verletzt. Der ...

