Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 37-jähriger Mann beim Überqueren der Straße von Auto erfasst und schwer verletzt

Schwerin (ots)

Am 10.12.2023 wurde gegen 01:50 Uhr eine männliche Person bei einem Verkehrsunfall in der Hamburger Allee auf Höhe der Haltestelle Hegelstraße von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 22-jähriger Fahrer eines Smart fortwo stadteinwärts, als ein 37-jähriger Fußgänger die Fahrbahn kreuzte, scheinbar ohne auf den Verkehr zu achten. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich der Fußgänger schwer verletzte. Die herbeieilenden Rettungskräfte und der Notarzt begannen sofort mit der medizinischen Erstversorgung des 37-Jährigen. Der 22-jährige Fahrzeugführer erlitt aufgrund des Zusammenstoßes einen Schock und musste ebenfalls von Ersthelfern betreut werden. Zur Klärung der Unfallursache erschien ein Sachverständiger der DEKRA am Unfallort. Der PKW wurde abgeschleppt und sichergestellt. Beide Verletzten wurden zur weiteren Behandlung ins Klinikum verbracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.000 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Schwerin unter Telefon 0385- 51802224, jede andere Polizeidienststelle oder die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de entgegen. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

