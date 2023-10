POL-HRO: Häusliche Gewalt in Schwerin

Rostock (ots) - Am 31.10.2023 kam es in den Morgenstunden in Rostock - Evershagen zum Brand von zwei Kraftfahrzeugen. Aus bislang unbekannter Ursache geriet in der Thomas-Morus-Straße ein PKW Dacia in Brand. In der Folge griff das Feuer auf ein daneben stehendes Wohnmobil über. Der Sachschaden wird bislang auf 40.000 EUR geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Carsten Kroll Polizeiführer vom Dienst ...

