POL-HRO: Fahrzeug geht auf der BAB 20 in Flammen auf

Fahrzeugführerin und Hund bleiben unverletzt

Landkreis Rostock (ots)

Am 19.03.2023 befuhr eine 64-jährige deutsche Fahrzeugführerin auf dem Weg in den Urlaub gegen 18:15 Uhr die BAB 20 in Fahrtrichtung Stettin. Mit ihr im Pkw befand sich ein Hund. Plötzlich bemerkte die Fahrzeugführerin kurz vor dem Parkplatz Lindholz den Leistungsverlust und eine beginnende Rauchentwicklung aus dem Motorraum ihres Pkw. Sie hielt das Fahrzeug umgehend auf dem Standstreifen an und verließ mit dem Hund das Fahrzeug. Auch ihre persönlichen Sachen konnte die Fahrzeugführerin noch bergen, bevor der Pkw im vollem Umfang anfing zu brennen. Die BAB 20 musste aufgrund der starken Rauchentwicklung durch die angeforderten Polizei- und Rettungskräfte in beide Fahrtrichtungen vollgesperrt werden. Nach der Beendigung der Löscharbeiten und dem Abrücken der Freiwilligen Feuerwehren aus Tessin und Thelkow konnte die Vollsperrung aufgehoben werden. Lediglich der rechte Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stettin musste für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten noch bis 21:45 Uhr gesperrt bleiben. Brandursache war vermutlich ein technischer Defekt des Pkw. Thomas Stolz Polizeioberkommissar Autobahn- und Verkehrspolizeirevier Dummerstorf

