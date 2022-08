BPOLI LUD: Seit Oktober ohne Haftpflichtversicherungsvertrag unterwegs

Görlitz (ots) - In der Morgendämmerung des gestrigen Dienstags war eine Streife der Bundespolizei in der Nähe des Görlitzer Neiße-Viaduktes auf eine Person aufmerksam geworden. Vielmehr hatte das, was die Person mitführte, die das Interesse der Beamten geweckt. Tatsächlich transportierte der polnische Bürger zu Fuß sechs Stangen eines Gerüstes. Auf die Frage nach der Herkunft der Gerüststangen erklärte der ...

mehr