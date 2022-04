POL-HRO: 82-Jähriger Mann im Bereich Schwerin vermisst

Wismar (ots) - Nur durch glückliche Umstände kam es bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses am frühen Donnerstagmorgen in Wismar-Wendorf zu keinen Verletzten. Gegen 01:20 Uhr wurden am 07.04.2022 die Polizei und Feuerwehr über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wismarer Rudolf-Breitscheid-Straße informiert. Zuvor haben nach derzeitigen Erkenntnissen unbekannte Täter die hintere Hauseingangstür von außen ...

