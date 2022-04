Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand in einem Wismarer Mehrfamilienhaus

Wismar (ots)

Nur durch glückliche Umstände kam es bei einem Brand eines Mehrfamilienhauses am frühen Donnerstagmorgen in Wismar-Wendorf zu keinen Verletzten. Gegen 01:20 Uhr wurden am 07.04.2022 die Polizei und Feuerwehr über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wismarer Rudolf-Breitscheid-Straße informiert. Zuvor haben nach derzeitigen Erkenntnissen unbekannte Täter die hintere Hauseingangstür von außen in Brand gesetzt. Das Feuer brannte sich in der weiteren Folge durch die Holztür durch. Der dadurch entstandene Rauch verbreitete sich anschließend im gesamten Flurbereich des Mehrfamilienhauses. Bevor ein Betreten des Mehrfamilienhauses durch die Einsatzkräfte möglich war, musste der Flur zunächst gelüftet werden. Insgesamt wurden acht Bewohner evakuiert, dafür mussten auch vier Wohnungen durch die Kameraden der Berufsfeuerwehr zwangsgeöffnet werden. Die Besatzung eines Rettungswagens untersuchte drei der acht evakuierten Bewohner vor Ort. Glücklicherweise blieb es ausschließlich beim Sachschaden in Höhe von geschätzt über 1.000 Euro. Mitarbeiter der Kriminalpolizei Wismar sicherten am Tatort Spuren und ermitteln nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Auf diesem Wege bittet die Polizei um Hinweise zu dieser Tat. Angaben können an das Polizeihauptrevier Wismar unter der TelNr.: 03841-2030 oder an jede andere Polizeidienststelle gerichtet werden. Zudem können die Hinweise auch über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de abgegeben werden. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

