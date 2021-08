Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Gartenlaube mit einer schwerverletzten Person

Tessin (ots)

Am 05.08.2021 um 14:30 Uhr brannte in Tessin eine Gartenlaube vollständig ab. Diese war zuvor vermutlich durch Funkenflug bei Instandhaltungsmaßnahmen des Eigentümers in Brand geraten. Der Gartenlaubenbesitzer verletzte sich dabei schwer und wurde mit Verbrennungen und einer Rauchgasvergiftung in die Spezialklinik nach Lübeck geflogen. Die Freiwilligen Feuerwehren Tessin, Cammin-Prangendorf und Zarnewanz kamen zum Einsatz. Maik Körner Polizeioberkommissar Tessiner Straße 17 18190 Sanitz Tel. 038209/44-0 Fax:038209/44-226

