Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

RostockRostock (ots)

Am 22.11.2020 ereignete sich gegen 00:30 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen Belitz und Rabenhorst. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein mit zwei männlichen Personen besetzter VW Transporter die L232, als das Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der 19-jährige deutsche Fahrzeugführer und sein 20-jähriger deutscher Beifahrer wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Personen erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigem Kenntnisstand führte der Unfallverursacher das Fahrzeug, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Da eine Beeinflussung durch Alkohol nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. Zur Unfallaufnahme wurde ebenfalls ein Sachverständiger der DEKRA hinzugezogen. Für die Zeit der Unfallaufnahme musste die L232 vollgesperrt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Denise Trabert Polizeirevier Teterow

