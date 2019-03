Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruchsdiebstahl in Güstrow - Wer hat diesen weißen Transporter gesehen?

Güstrow (ots)

Im Zusammenhang mit dem Einbruchsdiebstahl in einem Güstrower Juweliergeschäft ist die Kriminalpolizei Rostock auf der Suche nach Zeugen. Mit einem weißen Transporter sind unbekannte Tatverdächtige am 27.03.2019 gegen 04.15 Uhr in die Schaufensterscheibe des Juweliergeschäfts gefahren. Der weiße Transporter mit Hamburger Kennzeichen wurde zuvor als gestohlen gemeldet. Er wurde in der Zeit vom 25.03.2019, 17.00 Uhr, zum 26.03.2019, 5.30 Uhr, in der Hansestadt Hamburg entwendet. Das Fahrzeug ist insbesondere dadurch auffällig, da es zum einen über eine Doppelkabine verfügt und damit gleich vier Insassen befördern kann. Zum anderen verfügt der Transporter über eine Ladefläche. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu dem beschriebenen PKW machen? Wer hat im Zeitraum zwischen der Entwendung des Fahrzeugs und dem Einbruchsdiebstahl Beobachtungen mit diesem Transporter gemacht, die zur Aufklärung der Tat beitragen können? Der Transporter kann zusammenfassend wie folgt beschrieben werden: - Volkswagen des Typs T5 - Farbe: weiß - mit Doppelkabine für 4 Sitzplätze - mit Ladefläche - Hamburger Kennzeichen Zeugen, die entsprechende Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch im Polizeipräsidium Rostock unter der Telefonnummer 038208 888 2222, bei der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden. Die Erstmeldung zum Tathergang kann hier nachgelesen werden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4229032

