Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Räuberischer Einbruchdiebstahl in Güstrow

Güstrow (ots)

Am 27.03.2019 ereignete sich gegen 04:20 Uhr ein besonders schwerer Diebstahl in Güstrow. Unbekannte Tatverdächtige fuhren mit einem Transporter in die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts am Pferdemarkt. Im Anschluss drangen sie in das Geschäft ein und entwendeten eine bisher noch unbekannte Menge an Schmuck. Die aufwendigen Ermittlungen vor Ort dauern an.

