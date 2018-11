POL-CE: Müden/Örtze - Sachbeschädigung am Mühlenbach

Celle (ots) - Bereits am Dienstag dem 27.11.208 kam es vermutlich in den Nachmittag bzw. Abendstunden zu einer Sachbeschädigung an dem Geländer zum Mühlenbach(der Örtze) an der Wassermühle in Faßberg OT Müden (Örtze). Die noch unbekannte Täterschaft riss den Handlauf des Geländers ab und stieß diesen ins Wasser, wo er sich an der Siebanlage des Mühlenwehrs verfing. Der Sachschaden wird auf ca. 250,-EUR geschätzt. Seitens der Polizei Faßberg wird unter 05055/234 um Zeugenhinweise gebeten.

