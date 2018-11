POL-CE: Celle - Mit Handy am Ohr und ohne Führerschein im Auto erwischt

Celle (ots) - Weil er während der Fahrt telefonierte, stoppten Polizeibeamte aus Celle am Mittwochmittag einen LKW-Fahrer in der Lüneburger Heerstraße. Der 62 Jahre alte Mann aus Eschede gab während der Kontrolle zwar reumütig zu, mit dem Handy am Ohr gefahren zu sein, allerdings fand er seinen Führerschein nicht. Auf Nachfrage der Polizisten fiel ihm schließlich ein, dass er seinen Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer bereits vor Monaten abgeben musste. Kraftfahrzeuge hätte er somit gar nicht führen dürfen. Nun wartet ein weiteres strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis auf ihn.

