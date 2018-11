POL-CE: Sülze - Polizei Bergen sucht Unfallzeugen

Celle (ots) - Gestern Morgen (Dienstag, 27.11.2018) um 08:50 Uhr kam eine 36 Jahre alte Frau mit ihrem VW Up auf der Kreisstraße 22 von Offen nach Sülze aus bisher noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen prallte kurz vor dem Ortsteil Sülze gegen eine Eiche; die Fahrerin verletzte sich leicht. Am PKW entstand Totalschaden. Die Unfallermittler der Polizei Bergen suchen nun nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte an die Polizei Bergen unter 05141/47166-0.

