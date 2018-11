POL-CE: Celle - LKW-Unfall führt zu Vollsperrung der B 214

Celle (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein LKW am Dienstagmittag auf der B 214 zwischen Hambühren und Celle nach links von der Fahrbahn ab und raste in die Bäume am Fahrbahnrand. Ein Baum wurde entwurzelt und unter dem LKW begraben. Der Fahrer des alleinbeteiligten Lastwagens, der in Richtung Celle unterwegs war, verletzte sich leicht und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Vollsperrung dauert bis zur Bergung des LKW noch weiter an.

