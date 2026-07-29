Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Exhibitionist am Baumwipfelpfad - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach einem etwa 30 bis 35 Jahre alten Mann, der sich am Dienstagabend in Bad Iburg vor einer 80-jährigen Frau in exhibitionistischer Weise gezeigt hat.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der bislang unbekannte Täter gegen 18.40 Uhr im Waldstück am Baumwipfelpfad (Philipp-Sigismund-Allee) die Seniorin angesprochen. Anschließend habe der Mann seine Hose heruntergezogen und sein Geschlechtsteil gezeigt. Die 80-Jährige ging weiter, der Mann entfernte sich in entgegengesetzter Richtung. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 35 Jahre alt; schlanke Statur; kurze dunkle Haare; kurze dunkle Hose; helles, vermutlich kariertes Hemd. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter Telefon 05401/8316-0 zu melden.

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