Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Überfall auf Tankstelle - Täter bedroht Mitarbeiterin und erbeutet Bargeld - 17-Jähriger festgenommen

Osnabrück (ots)

Bei einem Überfall auf eine Tankstelle an der Pagenstecherstraße in der Nacht von Montag auf Dienstag wurde eine 25-jährige Mitarbeiterin unter Vorhalten eines Messers vom Täter gezwungen, Bargeld herauszugeben. Der mutmaßliche Täter, ein 17-jähriger Jugendlicher, wurde kurze Zeit später in einer Wohneinrichtung in Osnabrück vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte der 17-Jährige gegen 2.15 Uhr durch die noch offene Tür den Innenraum der Tankstelle betreten. Unter Vorhalt eines Messers und der Androhung von Gewalt forderte der Jugendliche die Herausgabe von Bargeld. Nach Erhalt des Geldes nahm der Täter noch eine Flasche Wodka mit und flüchtete zunächst in unbekannte Richtung.

Etwa eine Stunde vor der Tat war der 17-Jährige einer Streife aufgefallen. Der amtsbekannte junge Mann hielt sich maskiert auf dem Gelände eines Autohauses auf - und wurde deswegen kontrolliert. Aufgrund dieser Überprüfung geriet der 17-Jährige dann ins Visier der Fahnder - und konnte etwa zwei Stunden nach dem Überfall in der erwähnten Wohneinrichtung angetroffen und festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.

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