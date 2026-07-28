Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Kontakt mit Robbie Williams, Gülle-Alarm, ein Schild-Bürger und andere Kuriositäten

Osnabrück (ots)

Eines vorweg: Die Polizei ist rund um die Uhr für die Bürger da, wenn es um die öffentliche Sicherheit, um den Schutz von Leben und Eigentum oder die Gefahrenabwehr geht. Wir nehmen jeden Hinweis ernst - und im Zweifel sollten sich die Bürger nicht scheuen, ihre Polizei um Rat und Hilfe zu bitten. Und so werden unsere Kolleginnen und Kollegen durchaus mit kurios anmutenden Vorfällen konfrontiert - wie gerade die vergangenen Tage gezeigt haben:

Kontakt mit Robbie Williams: Eine Osnabrückerin im mittleren Alter gibt an, in den vergangenen Wochen über die sozialen Netzwerke mit dem Mega-Star kommuniziert zu haben. Für sie ist klar - und damit fast schon unglaublich: Es ist der Robbie Williams - höchstpersönlich. Und deswegen fruchtet auch sein Appell, ihm doch Geld zu überweisen, weil seine Konten gesperrt seien. Die Osnabrückerin überweist knapp 1000 Euro - und erhält keine Nachrichten mehr von Robbie.

Energetische Heilfelder: Eine ältere Mitbürgerin aus Osnabrück stöbert im Internet und stößt auf die Webseite eines Unternehmens, das unter anderem energetische Wohnungsreinigungen anbietet. Gesehen, bestellt: Ein Mitarbeiter dieser Firma kommt vorbei und "reinigt" entsprechend die Wohnung. Kosten: rund 3000 Euro. Die Frau überweist diesen vereinbarten Betrag - es folgen dann aber weitere Rechnungen über rund 12.000 Euro für nicht vereinbarte Dienstleistungen.

Die verlorene Kaffeetasse: Eine Frau aus dem Osnabrücker Südkreis meldet sich und schildert, dass sie ihre Kaffeetasse auf ihrem Pkw vergessen habe. Mehr noch: Bei der anschließenden Fahrt sei die Tasse vom Fahrzeug gefallen - und ein folgendes Auto habe diese Tasse endgültig zerstört. Der Lenker des Pkw sei dann nicht mal angehalten.

Gülle-Alarm: Wir sind im Nordkreis von Osnabrück. Eine Frau meldet sich und beschwert sich über die im Umkreis arbeitenden Landwirte, die gerade Gülle ausbringen. Der Gestank sei unerträglich. Einen derartigen Gestank habe sie in 33 Jahren noch nicht erlebt.

Der Schild-Bürger: Schützenfest im Osnabrücker Südkreis. Ein junger Partygänger, nicht mehr ganz nüchtern, wird in der Nacht von der Besatzung einer Streife angesprochen, weil er mit einem Verkehrszeichen unterm Arm unterwegs ist. Er soll das Schild doch bitte zurückbringen, was er auch zusagt. Nach einiger Zeit treffen die Kollegen wieder auf den Mann - weiterhin mit dem Schild unterm Arm. Er wird sich nun wegen Diebstahls verantworten müssen. Erste Reaktion des Schild-Bürgers: Er sei betrunken - und dann mache man das mal so. Aha.

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