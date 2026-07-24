Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bippen: Aufbruch eines Warenautomaten - Bargeld sowie Snacks und Getränke entwendet

Osnabrück (ots)

In der Bahnhofstraße haben bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag einen Warenautomaten aufgebrochen. Die Tat ereignete sich zwischen 02:00 Uhr und 07:30 Uhr.

Nach bisherigen Erkenntnissen machten sich die Täter zunächst an dem frei zugänglichen Automaten zu schaffen und öffneten diesen schließlich gewaltsam. Aus dem Inneren entwendeten sie Bargeld. Zudem hatten die Kriminellen offenbar die Absicht, Waren zu stehlen. Mehrere Snacks und Getränke, die auf dem Automaten gelagert waren, wurden ebenfalls entwendet.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Bahnhofstraße geben können, sich bei der Polizei in Fürstenau unter der Telefonnummer 05901/961480 zu melden.

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