Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst-Rulle: 85-Jähriger nach Fahrradunfall verstorben - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrradunfalls, der sich am Mittwoch (15. Juli, 17.30 Uhr) in Wallenhorst-Rulle ereignet hat.

Nach bisherigen Ermittlungen war ein 85-jähriger Mann auf dem Radweg des Stadtwegs (Ecke Vehrter Landstraße) mit seinem dreirädrigen Fahrrad unterwegs. In Höhe einer Bushaltestelle geriet er offensichtlich vom Radweg ab und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog sich der Mann schwere Kopfverletzungen zu. Wenige Tage später ist der 85-jährige Wallenhorster verstorben.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Telefon 05461/9453-0 zu melden.

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