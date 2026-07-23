PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst-Rulle: 85-Jähriger nach Fahrradunfall verstorben - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Fahrradunfalls, der sich am Mittwoch (15. Juli, 17.30 Uhr) in Wallenhorst-Rulle ereignet hat.

Nach bisherigen Ermittlungen war ein 85-jähriger Mann auf dem Radweg des Stadtwegs (Ecke Vehrter Landstraße) mit seinem dreirädrigen Fahrrad unterwegs. In Höhe einer Bushaltestelle geriet er offensichtlich vom Radweg ab und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog sich der Mann schwere Kopfverletzungen zu. Wenige Tage später ist der 85-jährige Wallenhorster verstorben.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, sich unter Telefon 05461/9453-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 12:58

    POL-OS: Osnabrück/Hafen: Durchsuchung nach Verdacht auf illegalen Umgang mit Altfahrzeugen

    Osnabrück (ots) - Seit Ende 2025 ermittelt die Polizeiinspektion Osnabrück wegen des Verdachts des unerlaubten Umgangs mit Altfahrzeugen gegen mehrere Beschuldigte. Ausgangspunkt des Verfahrens war ein Hinweis auf eine Gewässerverunreinigung der Nette. Nach ersten Ermittlungen waren die Verunreinigungen von einem Grundstück am Kirksweg ausgegangen. Im Rahmen der ...

    mehr
  • 22.07.2026 – 08:19

    POL-OS: Bad Iburg/Glane - Brand bei Feldarbeiten

    Osnabrück (ots) - Am Dienstagnachmittag kam es auf einer Ackerfläche an der Iburger Straße zu einem Brand während landwirtschaftlicher Arbeiten. Nach bisherigen Erkenntnissen geriet gegen 14:30 Uhr im Zuge von Strohwendearbeiten ein am Heck eines Traktors montiertes landwirtschaftliches Gerät, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, in Brand. Das Feuer griff anschließend auf den Traktor sowie die Ackerfläche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren