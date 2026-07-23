Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Körperverletzung im Bus - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Die Polizei Osnabrück ermittelt wegen des Verdachts der Körperverletzung und sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung, die sich bereits am Montag, 15. Juni, gegen 14.30 Uhr, in einem Bus am Bussteig Neumarkt/Ecke Johannisstraße ereignet haben soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Beide stiegen nach jetzigen Erkenntnissen in einem dort wartenden Bus der Linie M4 in Fahrtrichtung Belm ein. In dem wartenden Bus soll der Mann die Frau mehrfach geschlagen haben.

Eine Passantin griff ein und verhinderte nach derzeitigem Ermittlungsstand weitere Übergriffe. Der Mann lies von der Frau ab und verließ den Bus in Richtung der Straße "Neuer Graben". Auch die Frau stieg kurz darauf aus dem Bus aus.

Der Vorfall wurde durch einen Zeugen bei der Polizei gemeldet. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet nun weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Tatgeschehen, den beteiligten Personen oder dem weiteren Verlauf machen können, sich unter der Telefonnummer 0541/327-3103 bei der Polizei Osnabrück zu melden.

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