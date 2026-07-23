Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Offensichtlich verletzter Mann nicht auffindbar - Suche mit Hubschrauber und Hunden

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht nach einem Mann, der sich am frühen Donnerstagmorgen offensichtlich verletzt hat. Trotz umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Mann bislang nicht ausfindig gemacht werden.

Nach bisherigen Ermittlungen hatte eine Frau aus Neuenkirchen-Vörden gegen 1.25 Uhr auf der Settruper Straße in Fürstenau einen Mann bemerkt, der offensichtlich mit seinem Fahrrad gestürzt war. Den Angaben der Frau zufolge lag der am Kopf verletzte Mann auf der Straße. Hilfsangebote habe der Verletzte abgelehnt. Er habe dann sein Fahrrad zurückgelassen und sei eher taumelnd zu Fuß weitergegangen. Dabei sei er mehrfach in Büsche oder Sträucher am Fahrbahnrad gefallen. Die Hinweisgeberin habe ihn dann aus den Augen verloren.

Als die inzwischen von der Frau alarmierten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war der Mann nicht mehr auffindbar. Weitere umfangreiche Suchmaßnahmen - unter anderem wurden auch Suchhunde und ein Hubschrauber eingesetzt - blieben bis dato ohne Erfolg. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Verbleib des Mannes geben können, sich unter Telefon 05439/969-0 zu melden. Natürlich freuen sich die Beamten auch darüber, wenn sich der Gesuchte persönlich meldet, schließlich steht auch noch sein Fahrrad zur Abholung bereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell