Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Brand in leerstehendem Gebäude - Polizei ermittelt zur Ursache

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend gegen 18 Uhr kam es in der Bahnhofstraße zum Brand eines leerstehenden Gebäudes.

Mehrere Zeugen meldeten Rauch und Flammen aus dem unbewohnten Gebäude in der Ortsmitte. Polizei und Feuerwehr rückten daraufhin mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften zur Einsatzstelle aus.

Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache im Inneren des Gebäudes aus und griff anschließend auf den Dachstuhl über. Mindestens der gesamte Dachstuhl wurde durch die Flammen vollständig zerstört. Zudem ist davon auszugehen, dass auch das Gebäudeinnere infolge der erheblichen Hitze-, Rauch- und Löschwassereinwirkung vollständig zerstört beziehungsweise unbewohnbar geworden ist.

Den eingesetzten Feuerwehren gelang es, den Brand zu löschen und ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude sowie die umliegende Vegetation zu verhindern.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden keine Personen durch den Brand oder die starke Rauchentwicklung verletzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen berichteten, kurz vor Brandausbruch zwei Personen aus dem Gebäude flüchten gesehen zu haben. Ob diese Personen mit dem Brandgeschehen in einem ursächlichen Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro beziffert.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Brandursache oder zu den beiden beobachteten Personen geben können, sich bei der Polizei Bersenbrück unter der Telefonnummer 05439/9690 zu melden.

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