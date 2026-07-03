Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Mehrere Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien in Bramsche - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Donnerstagmorgen (25.06.) und Montagmorgen (29.06.) kam es im Bramscher Stadtgebiet zu mehreren Sachbeschädigungen durch Graffiti. Betroffen waren unter anderem eine Schule, eine Tennisanlage, ein Kreisverkehr sowie ein Stromverteilerkasten.

Die bislang unbekannten Täter brachten mit schwarzer und roter Farbe verschiedene Schriftzüge und Symbole auf. Darunter befanden sich unter anderem die Schriftzüge "Hang the rich", "Eat rich", sowie "Up with solaire - down with capitalism".

Zudem wurden weitere Motive aufgesprüht.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob die Taten miteinander in Zusammenhang stehen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tatorte beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bramsche unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden.

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