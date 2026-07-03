Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Hund beißt Mischling - Hundehalter entfernt sich nach Vorfall - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Bereits am Mittwochmorgen (24.06.) kam es gegen 08:00 Uhr in einer Parkanlage an der Landwehrstraße, im Bereich des Eversburger Landwehrgrabens, zu einem Hundebiss. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hielt sich eine Frau mit ihrem Mischlingshund auf einer Parkbank in Höhe der dortigen Bahngleise auf und fütterte das Tier. Plötzlich lief ein nicht angeleinter Hund auf den Mischling zu und biss diesem in die Rute. Trotz mehrfacher Rufe seines Besitzers ließ der Hund nach bisherigen Erkenntnissen nicht von dem Mischling ab.

Die Hundehalterin versuchte die Tiere voneinander zu trennen. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen. Anschließend erfragte sie die Personalien das Mannes. Dieser kam der Aufforderung jedoch, nach derzeitigem Kenntnisstand, nicht nach und entfernte sich gemeinsam mit einer weiblichen Begleiterin vom Ereignisort.

Der angreifende Hund wurde wie folgt beschrieben:

bullterrierartiges Erscheinungsbild

weißes Fell mit braunen und schwarzen Flecken am Kopf

Der Hundehalter wurde wie folgt beschrieben:

männlich

etwa 30 Jahre alt ca. 180 cm groß kurze blonde Haare

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Geschehen oder zur Identität des Hundehalters machen können, sich bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-2215 oder 0541/327-2303 zu melden.

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