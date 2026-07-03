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Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unbekannte Täter stehlen Pferdeanhänger - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Bislang unbekannte Täter haben von einem landwirtschaftlichen Anwesen in Osnabrück (Darumer Straße) einen Pferdeanhänger gestohlen.

Die Tatzeit lässt sich nach bisherigen Erkenntnissen von Freitag (26. Juni, 12 Uhr) bis Donnerstag (2. Juli, 11.30 Uhr) eingrenzen. Der schwarz-silberne Pferdeanhänger (Humbaur, Xanthos Aero) trug zuletzt das Kennzeichen OS-RL 16.

Wer hat in dem genannten Zeitraum im erwähnten Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Pferdeanhängers geben? Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 05406/89863-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

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