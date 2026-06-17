Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter a.T.W./BAB 33: Verkehrsunfall zwischen Motorrad und Pkw - Sozia schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Am Dienstagnachmittag kam es auf der A33 in Fahrtrichtung Diepholz in Höhe des Parkplatzes "Teutoburger Wald" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 65-jährige Sozia schwer verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 67-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Steinfurt gegen 15:00 Uhr den Überholfahrstreifen und passierte dort linksseitig den stockenden Verkehr vor einer Baustelleneinfahrt. Im weiteren Verlauf wurde der Verkehr auf den Hauptfahrstreifen verengt. Der Motorradfahrer wechselte daraufhin nach rechts auf den Hauptfahrstreifen.

Ein dahinter fahrender, unbeteiligter Pkw-Fahrer machte mittels Hupsignal auf die Verkehrssituation aufmerksam. Der Motorradfahrer drehte sich daraufhin nach hinten, um sich zu entschuldigen. Dabei übersah er vermutlich, dass eine vorausfahrende 29-jährige Fahrerin eines Renault aus dem Landkreis Osnabrück verkehrsbedingt abbremste. Das Motorrad prallte ungebremst auf das Heck des Pkw.

Durch den Zusammenstoß stürzte das Motorrad und rutschte anschließend etwa 30 Meter über die Fahrbahn. Die 65-jährige Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 29-jährige Pkw-Fahrerin sowie der Motorradfahrer blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt.

Neben zwei Rettungswagen waren auch Einsatzkräfte der Polizei vor Ort. Die Autobahn musste während der Unfallaufnahme nicht gesperrt werden. Der Verkehr wurde für etwa eine Stunde durch den Baustellenbereich geleitet.

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