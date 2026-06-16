Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Hans im Glück oder wie ein Taufgeschenk mit 8 Jahren Verspätung zugestellt wurde

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Osnabrück (ots)

Dank ehrlicher Finderin und akribischer Ermittlungsarbeit konnte ein unentdecktes Geschenk zur Taufe nach 8 Jahren endlich überreicht werden. Was war passiert? Die 35-jährige Wallenhorsterin stöberte in einem öffentlichen Büchertauschschrank vor einer Kita und fand ein neuwertiges Buch "Wünsche für dein Leben" .

Als sie es sich Zuhause mit den Kindern genauer anschaute, stellte sie fest, dass es wirklich neu und ungelesen war, da ihr auf einmal ein Umschlag entgegenkam. Die handgeschriebene Grußkarte datierte aus dem Jahr 2018 und beinhalte neben den besten Wünschen zur Taufe auch stolze 300 EURO.

Da die ehrliche, junge Mutter sich dachte, dass hier ein Taufgeschenk übersehen wurde, brachte sie das Buch inkl. Karte und Bargeld zur hiesigen Polizeistation.

Dort bedankten sich die Beamten für ihre Aufrichtigkeit und begannen sogleich ihre akribischen Ermittlungen und durchforsteten u.a. Taufregister und andere Datensätze, um den Ursprungsadressaten, von dem lediglich der Vorname HANS bekannt war, zu ermitteln. Und tatsächlich konnte die Familie aus Osnabrück einwandfrei identifiziert werden und legitimierte sich auf der Wache in Wallenhorst u.a. mit dem Taufbuch.

Die Mutter von vier Kindern konnte ihr Glück kaum fassen - hatten sie doch all die Jahre den Umschlag mit der Karte der auswärtigen Großtante übersehen. Absprachegemäß wurde den Eigentürmern die Daten der ehrlichen Finderin übermittelt. Diese darf sich jetzt auf ein Paket freuen mit folgendem Inhalt: Das auserkorene Buch und einen Umschlag mit einem angemessenen Finderlohn, und dieses Mal ist der Umschlag auch tatsächlich für sie bestimmt

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