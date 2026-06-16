Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Badbergen: Pkw gegen Lkw - 77-Jährige lebensgefährlich verletzt - Zwei Personen schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B68 im Bereich Badbergen wurden am Dienstagmittag eine 77-jährige Frau lebensgefährlich sowie ein 87-jähriger Mann und eine 84-jährige Frau schwer verletzt.

Nach bisherigen Ermittlungen wollte der 87-jährige Fahrer eines Pkw gegen 11.20 Uhr mit seinem Fahrzeug von der Straße "An der B68" nach links in Richtung Bersenbrück abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich einen von rechts kommenden Lkw. Bei der anschließenden Kollision wurden die 77-jährige Beifahrerin im Pkw lebensgefährlich, der 87-jährige Pkw-Fahrer und die 84-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Die drei Insassen des Lkw blieben körperlich unverletzt.

Die 77-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden, die beiden Schwerverletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B68 wurde während der Rettungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt.

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