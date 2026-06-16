Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Diebe räumen Schuppen mit Alkohol-Vorräten leer - Polizei bittet um Hinweise

Osnabrück (ots)

Ob Nachschub für eine rauschende Party nach dem 7:1-Sieg der deutschen Mannschaft gegen Curaçao bei der Fußball-WM beschafft werden sollte, können wir noch nicht sagen. Klar ist, dass am Montagmorgen in Bramsche jemand ohne Genehmigung seine Alkohol-Vorräte aufstocken wollte.

Nach bisherigen Erkenntnissen war(en) der/die Täter gegen 0.30 Uhr an der Geschwister-Scholl-Straße unterwegs. Mit Gewalt wurde eine Tür zu einem dortigen Schuppen aufgebrochen. Das dann entwendete Diebesgut: sechs Kisten Bier, drei Kisten Veterano und zwei Kisten Aperol. Blue Curaçao war nicht dabei.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter Telefon 05461/9453-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell