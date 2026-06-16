Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück Hund zieht 7-jähriges Kind von Tretroller- Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Samstagabend gegen 18:45 Uhr kam es im Bereich eines Feldweges an der Straße Trotzenburg zu einem Vorfall mit einem Hund, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein 7-jähriges Mädchen gemeinsam mit einer Freundin auf einem Tretroller auf einem Feldweg in dem genannten Bereich. Im Verlauf der Fahrt überholte das Kind einen dort spazierenden Hundehalter mit seinem Hund. Kurz darauf kam es zu einer Situation zwischen dem Hund und dem Kind, in deren Folge das Mädchen zu Boden gezogen wurde. Im Anschluss kam es nach ersten Angaben zu einem kurzen Gespräch zwischen den Beteiligten. Der Hundehalter entschuldigte sich für den Vorfall und wies seinen Hund zurück. Das Mädchen wurde nach aktuellem Stand im Rahmen des Geschehens durch den Hund vermutlich gebissen.

Der bislang unbekannte Hundehalter wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- ca. 50-60 Jahre alt

- ca. 180 cm groß

- Haare, Brille und Bart unbekannt

- bekleidet mit einer braunen Jacke mit mehreren Taschen

Der Hund wird beschrieben als:

- schwarzes, lockiges Fell

- Größe etwa bis zur Hüfte des Kindes (ca. 90 cm Schulterhöhe)

- dunkle Hundeleine, keine Flexileine

- möglicherweise ein Riesenschnauzer

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Hundehalter oder zum Hund geben können, sich unter den Telefonnummern 0541 327-2215 oder 0541 327-3303 zu melden.

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