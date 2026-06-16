Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Brand eines Pkw auf der Hannoverschen Straße

Osnabrück (ots)

Am Montagnachmittag kam es auf der Hannoverschen Straße zum Brand eines Transporters. Gegen 17:00 Uhr geriet ein Mercedes-Transporter aus bislang ungeklärter Ursache während der Fahrt in Brand.

Die drei Insassen konnten das Fahrzeug noch rechtzeitig am Fahrbahnrand abstellen und unverletzt verlassen. Auf der Ladefläche befanden sich unter anderem mehrere Gasflaschen sowie Bitumenprodukte. Infolge des Brandes kam es zu mehreren kleineren Explosionen.

Der Transporter brannte vollständig aus. Die Hannoversche Straße musste für die Dauer der Löscharbeiten vollständig gesperrt werden. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Die Sperrung in Fahrtrichtung stadtauswärts dauerte etwa 45 Minuten an, da die Fahrbahn im Anschluss gereinigt werden musste.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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