Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: 13-Jähriger zündet Böller im Klassenraum - Zwei Schüler verletzt

Osnabrück (ots)

Ein namentlich bekannter Jugendlicher hat am Dienstagmorgen in einem vollbesetzten Klassenraum der Integrierten Gesamtschule (IGS) Melle für Angst und Schrecken gesorgt.

Der 13-Jährige hatte gegen acht Uhr einen Böller gezielt in Richtung der anwesenden Schüler geworfen. Durch die Explosion des Böllers werden zwei Schüler verletzt. Bei dem 13-Jährigen handelt es sich nicht um einen Schüler der IGS. Der Tatverdächtige konnte anschließend an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Ermittlungen zu den den genauen Hintergründen dauern an.

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