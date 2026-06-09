POL-OS: Melle: 13-Jähriger zündet Böller im Klassenraum - Zwei Schüler verletzt
Osnabrück (ots)
Ein namentlich bekannter Jugendlicher hat am Dienstagmorgen in einem vollbesetzten Klassenraum der Integrierten Gesamtschule (IGS) Melle für Angst und Schrecken gesorgt.
Der 13-Jährige hatte gegen acht Uhr einen Böller gezielt in Richtung der anwesenden Schüler geworfen. Durch die Explosion des Böllers werden zwei Schüler verletzt. Bei dem 13-Jährigen handelt es sich nicht um einen Schüler der IGS. Der Tatverdächtige konnte anschließend an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Ermittlungen zu den den genauen Hintergründen dauern an.
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