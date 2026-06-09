PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: 13-Jähriger zündet Böller im Klassenraum - Zwei Schüler verletzt

Osnabrück (ots)

Ein namentlich bekannter Jugendlicher hat am Dienstagmorgen in einem vollbesetzten Klassenraum der Integrierten Gesamtschule (IGS) Melle für Angst und Schrecken gesorgt.

Der 13-Jährige hatte gegen acht Uhr einen Böller gezielt in Richtung der anwesenden Schüler geworfen. Durch die Explosion des Böllers werden zwei Schüler verletzt. Bei dem 13-Jährigen handelt es sich nicht um einen Schüler der IGS. Der Tatverdächtige konnte anschließend an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Die Ermittlungen zu den den genauen Hintergründen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Stefan Alberti
Telefon: 0541/327-2072
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren