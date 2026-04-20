Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Stefan Hans Martin noch immer vermisst - Polizei bittet weiter um Hinweise

Bild-Infos

Download

Osnabrück (ots)

Die Polizei sucht weiter nach Stefan Hans Martin. Der 56-Jährige war zuletzt in einer Pflegeeinrichtung in Osnabrück untergebracht - und wird dort seit Freitagnachmittag (15 Uhr) vermisst.

Stefan Hans Martin ist halbseitig gelähmt und auf einen Rollstuhl angewiesen, welchen er auch mitführt. Eine Verständigung mit ihm ist aufgrund seiner Erkrankung schwer möglich. Auffällig dürfte sein langer Bart sein, der bis zur Höhe seiner Brust reicht. Insofern dürfte der 56-Jährige auch nicht mehr so wie auf dem anliegenden Foto (aufgenommen im vergangenen Jahr) aussehen.

Bei den umfangreichen Suchmaßnahmen am Wochenende wurde auch ein Polizeihubschrauber sowie ein Fährtenhund eingesetzt. Bislang ohne Erfolg. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder unter dem Notruf 110 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell