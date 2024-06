Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: 12-Jähriger am Bahnhof geschlagen - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 12-Jähriger am Bahnhof in Quakenbrück von mehreren Jungs attackiert und leicht verletzt. Die Gruppe der Unbekannten sprach den Schüler gegen 15.50 Uhr an einer dortigen Bushaltestelle an und schubsten ihm anschließend unvermittelt zu Boden. Anschließend musste der Junge aus Quakenbrück mehrere Schläge über sich ergehen lassen. Anschließend flüchteten die Schläger in Richtung einer nahegelegenen Diskothek.

Zu den Tätern sind folgende Personenbeschreibungen bekannt:

Person 1:

- Männlich - ca. 15-16 Jahre alt - Größe ca. 1,60 m - Bekleidung: schwarze Jogginghose, blauer Pullover, dunkle Mütze

Person 2:

- Männlich - ca. 15-16 Jahr alt - Größe ca. 1,60 m - Bekleidung: schwarze Jogginghose, schwarzer Pullover, dunkle Mütze

Die Polizei aus Quakenbrück ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und nimmt Hinweise zu der Tat oder den Tätern nun unter 05431/907760 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell