Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Einbrecher waren nächstens unterwegs - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen haben Einbrecher gleich zweimal zugeschlagen. In der Schwagstorfer Aue brachten die Unbekannten in einen Recyclinghof ein und nahmen Elektroschrott und Altmetalle in vierstelliger Höhe an sich. In der Bremer Straße geriet zusätzlich ein Heimwerkermarkt ins Visier der Kriminellen. Das Diebesgut ist bislang nicht abschließend bekannt. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass es Zusammenhänge zwischen den Taten geben könnte. Hinweise zu den Taten oder verdächtigen Personen werden bei der Polizei in Bohmte unter 05471/9710 entgegengenommen.

