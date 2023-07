Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück: PKW kollidiert mit Radfahrer - 57-Jähriger schwer verletzt

Quakenbrück (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr eine 49-jährige VW-Fahrerin gegen 15:15 Uhr die Menslager Straße in Richtung Friedrichstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte die Frau aus Löningen dabei mit einem in gleicher Richtung auf dem Radweg fahrenden 57-jährigen Radfahrer und einem auf dem rechten Parkstreifen stehenden Anhänger. Der 57-jährige Quakenbrücker erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der VW war zudem nicht mehr fahrbereit.

