Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Zeugen gesucht nach Einbruch bei Mobilfunkanbieter

Georgsmarienhütte (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag verschafften sich Unbekannte gegen 01:00 Uhr gewaltsam Zutritt in den Verkaufsraum eines Mobilfunkanbieters "Am Rathaus". Die Täter entwendeten diverse elektronische Geräte und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Wer Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Georgsmarienhütte unter 05401/83160.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell