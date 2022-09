Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Zeugen nach Einbruch in Zweiparteienhaus gesucht

Bohmte (ots)

Zwischen Dienstagmorgen (10 Uhr) und Dienstagmittag (13 Uhr) ist ein Zweifamilienhaus in der Straße "Dinklinger Weg" ins Visier von Einbrechern geraten. Die Unbekannten verschafften sich durch ein Seitenfenster gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in der Nähe der "Levener Straße" und durchsuchte das Innere nach Wertsachen. Die Diebe nahmen schließlich Schmuck und Parfüm an sich und flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Bohmter Polizei unter 05471/9710 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell