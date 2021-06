Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Fußgänger von Pkw erfasst und schwer verletzt

Bad Iburg (ots)

Am Mittwochnachmittag befuhr ein 71 Jahre alter Autofahrer die Straße "Am Gografenhof" in Richtung B 51. Als er sich gegen 14.25 Uhr in Höhe eines Geldinstitutes befand, übersah er an dem dortigen Fußgängerüberweg einen 33-Jährigen, der die Straße überqueren wollte. Der Fußgänger wurde von dem Auto erfasst und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den 33-Jährigen in ein Krankenhaus.

