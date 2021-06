Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Belm (ots)

Ein 23-Jähriger befuhr am Mittwochnachmittag mit seinem Auto die Straße "Am Roten Hügel" und wollte gegen 16.40 Uhr auf die Straße "Hinter dem Felde" abbiegen. Dabei übersah er den von links kommenden Kradfahrer und erfasste den 67-Jährigen. Der 67-Jährige stürzte und wurde nach ersten Informationen schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit.

