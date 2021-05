Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Schwerer Unfall auf der K228

Bissendorf (ots)

Am Sonntagnachmittag ist es auf der K228 (Meller Straße) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 15.18 Uhr befuhr ein 36-jähriger Mann aus Belm mit seinem Motorrad die Kreisstraße in Richtung Bissendorf. In einer Linkskurve verlor der Mann aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein motorisiertes Zweirad und kollidierte mit einer Leitplanke. Der Belmer wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die K228 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell