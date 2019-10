Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm: Diebstahl auf Werkstattgelände

Belm (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch in der Industriestraße ihr Unwesen getrieben. Die Täter schlichen sich auf das Gelände einer Autowerkstatt, brachen einen Container auf und schleppten zwei Reifensätze mit Alufelgen der Marke BMW weg. Zudem bauten die Kriminellen von einem auf dem Gelände abgestellten Anhänger die Spriegel und Plane ab und nahmen auch diese mit. Die Belmer Polizei ist an Hinweisen auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge interessiert, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05406-807790.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell