Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - 18-jähriger Autofahrer bei Unfall auf B 218 schwer verletzt

Bohmte (ots)

Ein 18-Jähriger befuhr am Dienstagmorgen (06.22 Uhr) mit einem VW Lupo die B 218 (Lingener Straße) von Schwagstorf in Richtung Leckermühle. In Höhe des Friedhofes geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der junge Mann konnte sich selbst aus dem Auto befreien und wurde von anschließend von Ersthelfern betreut. Ein Rettungswagen brachte den schwerverletzten 18-Jährigen in ein Krankenhaus. An seinem Kleinwagen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell