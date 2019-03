Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Geschwindigkeitskontrolle in Hollage

Wallenhorst (ots)

Am 27. und 28.02.19 wurden in den Abendstunden auf dem Fürstenauer Weg Geschwindigkeitsmessungen in der dortigen 70er-Zone durchgeführt. Von elf gemessenen Verkehrsteilnehmern überschritten vier Autofahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 40 km/h und müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. Ein 21-jähriger Mann aus Osnabrück geriet gleich zweimal in die Kontrolle. Am 27.02.19 wurde er mit seinem Mercedes mit 119 km/h gemessen, was schon für ein Fahrverbot gereicht hätte. Allerdings schien dieser Umstand den Mann nicht sonderlich zu beeindrucken, denn tags darauf blieb das Messgerät an der gleichen Stelle mit 163 km/h für ihn stehen. Der Osnabrücker hat nun mit einer Geldbuße von einigen hundert Euro und einem mehrmonatigen Fahrverbot zu rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell