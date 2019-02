Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Kleintransporter bei Aufbruchsversuch beschädigt

Quakenbrück (ots)

In der Straße St. Antoni Esch geriet zwischen Mittwoch, 17.45 Uhr, und Donnerstag, 06.55 Uhr, ein VW Crafter ins Visier unbekannter Täter. Diese machten sich am Heck des Kleintransporters zu schaffen und versuchten eine Tür aufzubrechen. Der Aufbruchsversuch misslang und die Täter flüchteten. Hinweise erbittet die Polizei in Quakenbrück unter der Telefonnummer 05431/90330.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell