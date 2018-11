POL-OS: Bramsche - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bramsche (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, zwischen 23.30 und 05.15 Uhr, versuchten Unbekannte die Haustür eines Einfamilienhauses am Voßkuhlenweg aufzuhebeln. Die Einbrecher scheiterten, beschädigten jedoch die Tür und flüchteten schließlich in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei in Bramsche, Telefon 05461/915300, entgegen.

