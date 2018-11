POL-OS: Osnabrück - Exhibitionist am Fernsehturm - Opfer gesucht

Osnabrück (ots) - Ein unbekannter Mann hat sich am Mittwochnachmittag gegen 16.25 Uhr einer unbekannten Frau in schamverletzender Weise gezeigt. Das Ganze passierte in der Nähe des Fernsehturmes/ Nordstraße. Eine ca. 30-jährige Frau (Joggerin) machte einen Zeugen auf einen Fahrradfahrer aufmerksam, der sich vor ihr ausgezogen und selbst befriedigt hatte. Der Exhibitionist ist Ende 50, Raucher, hat kurze braune Haare, trägt eine Brille, einen grauen Fahrradhelm und eine orangefarbene Jacke. Der Unbekannte flüchtete mit einem dunklen Fahrrad in Richtung Gretescher Weg. Hinweise zu dem Mann bitte an die Polizei Osnabrück unter 0541 327 2115 oder 0541 327 3103. Auch das Opfer, die unbekannte Joggerin, ist aufgefordert, sich bei der Polizei zu melden.

