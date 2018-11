POL-OS: Georgsmarienhütte - Zwei Autos gestohlen

Georgsmarienhütte (ots) - Vom Firmengelände eines Autohändlers an der Teutoburger-Wald-Straße entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag zwei nicht zugelassene Opel Insignia Sports Tourer, einer in braun, der andere in schwarz. Vermutlich werden diese beiden Autos mit den ebenfalls gestohlenen, aber zugelassenen Kennzeichen OS-HV 353 und OS-AL 814 gefahren. Hinweise zu den Diebstählen bitte an die Polizei in GMH, 05401 879500.

