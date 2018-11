POL-OS: Osnabrück - Anhänger gestohlen

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Mittwoch entwendeten unbekannte Täter im Ickerweg einen Anhänger (Autotransporter ankippbar, 2700 kg). Der Anhänger des Herstellers Vezeko hat das Kennzeichen OS-A 2066 und stand auf dem seitlichen Parkstreifen des Ickerweges. Die Tatzeit lässt sich zwischen 2 Uhr und 07.30 Uhr eingrenzen. Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib des Anhängers bitte an die Polizei in Osnabrück, 0541 327 2215 oder 0541 327 3203.

